Biden será formalizado candidato democrata no final de julho em votação virtual

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está no caminho para receber a indicação oficial do Partido Democrata para ser o candidato do partido a um segundo mandato em uma votação virtual, conforme planejado, no final de julho, antes da convenção nacional do partido, apesar dos apelos para que ele desista da candidatura, disseram à Reuters quatro pessoas envolvidas no processo.

Democratas e republicanos normalmente usam suas convenções nacionais para indicar oficialmente seus candidatos, mas Biden será nomeado semanas antes de seu partido se reunir para a Convenção Nacional Democrata em Chicago em 19 de agosto -- um plano que foi anunciado muito antes do desempenho ruim de Biden no debate de 27 de junho.

No entanto, não está claro exatamente como este processo funcionará, disseram as autoridades estaduais do partido e autoridades nacionais do partido democratas entrevistados para esta matéria.

E OS APELOS PARA BIDEN DESISTIR?

Biden, de 81 anos, está sob pressão e escrutínio contínuos de alguns parlamentares, doadores e ativistas para desistir de sua candidatura à reeleição na esteira de seu desastroso desempenho no debate presidencial, que renovou as perguntas sobre sua aptidão mental.

Integrantes da campanha de Biden disseram que esperam que a tentativa de assassinato do rival republicano Donald Trump no sábado diminua a pressão sobre Biden para que se afaste.

Biden tem insistido repetidamente que não vai desistir e diz que está mais bem equipado para derrotar Trump.

Ir em frente com o que democratas graduados descreveram como uma "votação nominal virtual" poderia acelerar a indicação de Biden e afastar possíveis adversários de sua candidatura. Mas a confusão em torno do processo virtual reflete o caos dentro do partido, conforme os líderes de alto escalão se concentram em salvar a candidatura de Biden, disseram as fontes.

Não parece haver nenhum esforço bem definido para reunir os delegados em torno de qualquer outro candidato antes da votação virtual.

VEJA MAIS

POR QUE A INDICAÇÃO ANTECIPADA FOI PLANEJADA?

A nomeação antecipada foi necessária para lidar com uma lei de Ohio que poderia ter mantido o nome de Biden fora das cédulas de votação no Estado se ele não fosse indicado até 7 de agosto, antes da convenção em Chicago.

Os democratas ainda mantêm o plano da votação virtual, apesar de o governador de Ohio, Mike DeWine, ter sancionado uma lei em maio para garantir o lugar de Biden na cédula de votação do Estado, depois de ter sido aprovada pela legislatura estadual controlada pelos republicanos.

Uma votação online ou virtual significa que não há chance de uma batalha na convenção ao vivo em Chicago, o que poderia constranger Biden e lançar a campanha no caos.

COMO FUNCIONARÁ?

Muitos dos detalhes serão determinados em 19 e 21 de julho, quando as regras da convenção do partido e o comitê de credenciais se reunirem, respectivamente.

É provável que qualquer processo de indicação virtual ocorra dentro de alguns dias após essas reuniões, segundo as autoridades.

Alguns integrantes do Comitê Nacional Democrata e da campanha de Biden disseram que esperam algo semelhante a 2020, quando a pandemia de Covid forçou o partido a realizar uma votação virtual que apresentou autoridades estaduais apoiando Biden contra o pano de fundo do vídeo de paisagens norte-americanas.

Outros disseram que o processo de indicação antecipada será muito menos dramático, com os delegados preenchendo formulários de votação online.

De qualquer forma, os democratas planejam fazer uma chamada nominal tradicional na convenção de agosto com uma mistura de mensagens pré-gravadas e ações ao vivo, mesmo que a indicação formal já tenha ocorrido.

QUEM DECIDE?

Em 2024, estima-se que haverá 4.532 delegados na convenção democrata, incluindo 3.788 delegados comprometidos e 744 delegados "automáticos" -- mais comumente conhecidos como superdelegados.

Para conseguir a indicação do Partido Democrata, um candidato à Presidência precisa receber o apoio da maioria -- ou aproximadamente 1.895 -- dos delegados comprometidos na primeira chamada nominal. Caso contrário, os superdelegados -- que são livres para votar em quem quiserem -- se juntarão e ajudarão a decidir na segunda chamada nominal.

Durante as eleições primárias do partido, em que Biden não enfrentou nenhuma oposição séria, ele garantiu o apoio de cerca de 3.900 delegados, um número significativamente maior do que o necessário.

Espera-se que os delegados comprometidos apoiem Biden, mas há opiniões divergentes sobre se eles são obrigados a apoiá-lo.

Integrantes do Comitê Nacional Democrata (DNC) têm feito ligações para os delegados para medir sua temperatura nos últimos dias, a fim de identificar quaisquer problemas em potencial, disseram autoridades à Reuters.

Espera-se que os delegados tenham três opções: apoiar Biden, não se comprometer ou deixar em branco, de acordo com as autoridades do partido. Todos os delegados com quem a Reuters conversou disseram que planejam apoiar Biden.

Na quinta-feira, Biden foi questionado sobre a preocupação de que os delegados desertem.

"Obviamente, eles são livres para fazer o que quiserem, mas eles -- eu tenho um apoio esmagador", disse Biden. "Isso não vai acontecer."

E SE BIDEN DESISTIR APÓS A INDICAÇÃO?

Se Biden desistir da candidatura após a indicação oficial, os 435 membros do DNC escolheriam um novo candidato em uma sessão especial.

Os membros são divididos igualmente entre homens e mulheres, além de vários grupos constituintes, incluindo líderes trabalhistas, representantes LGBTQ e minorias raciais.

Do total, 75 são indicados pelo presidente, enquanto os demais são eleitos em seus respectivos Estados.