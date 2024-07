Biden oferece total apoio do Serviço Secreto a Trump após atentado em comício na Pensilvânia

Neste domingo (14/07), durante entrevista coletiva na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez breves comentários após o atentado contra Trump em um comício no estado da Pensilvânia. Biden, que estava ao lado da vice-presidente Kamala Harris, disse que procurou fornecer a Trump todos os recursos do Serviço Secreto que o ex-presidente e sua equipe solicitaram.

Joe Biden denunciou a tentativa de assassinato de Donald Trump em declarações na Casa Branca, dizendo que não há lugar para este tipo de violência no país (Foto: Reuters/Nathan Howard)

“Tenho sido consistente na minha orientação com o Serviço Secreto para lhe fornecer todos os recursos, capacidades e medidas de proteção necessárias para garantir a sua segurança contínua”, disse o democrata.

O atual presidente dos EUA denunciou a tentativa de assassinato de Donald Trump em declarações na Casa Branca, dizendo que não há lugar para este tipo de violência no país.

“Estou sinceramente grato por ele estar bem e se recuperando”, disse Biden. O presidente acrescentou que teve uma conversa “curta, mas boa” com Trump.

No último sábado (13/07), o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia. Após barulhos de tiros serem ouvidos no local, ele foi retirado do palco sangrando, com um ferimento no rosto. O atirador foi morto no local.