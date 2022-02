Belarus pode se juntar à Rússia contra a Ucrânia nas próximas horas

Enquanto a Rússia fecha o cerco contra as principais cidades da Ucrânia e o país invadido resiste, um novo ator pode entrar nesse cenário bélico: nas próximas 72 horas, Belarus pode se juntar à Rússia na ofensiva contra a Ucrânia. É o que afirma o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, de acordo com o que ele recebeu de informações da Inteligência do seu país. As informações são da Agência Estado.

"Estamos em guerra e nossa capital está sofrendo ataques. Acho que Ucrânia não tem medo de Rússia elevar a voz. A Rússia está nas mesmas posições (geográficas) onde estavam, e tendo perdas pesadas. Por isso, estamos preocupados com a entrada de outro país nessa agressão com o apoio de Belarus contra Ucrânia", disse Tkach em coletiva de imprensa realizada neste domingo (27) em Brasília.

Segundo ele, até o momento foram abatidas 27 aeronaves russas, 26 helicópteros, 146 tanques, 706 veículos blindados, 49 peças de artilharia, 1 sistema antimíssil antiaéreo, 30 automóveis. Cerca de 4,3 mil soldados russos foram mortos e mais de 200 presos, segundo ele. "As tropas russas estão sofrendo perdas pesadas. As tropas de invasão seguem violando as leis de guerra. Se deixar o Putin fazer o que ele quer, ele nunca para", disse.