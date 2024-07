Bebê de 4 meses morre após passeio de barco sob o calor de quase 50ºC

Uma menina de 4 meses morreu depois de um passeio com os pais e a irmã, em um lago no Arizona, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (5). Segundo autoridades, a bebê teria sido afetada pela exposição ao calor excessivo, quando a temperatura do estado norte-americano atingiu 48,9ºC.

Identificada como Tanna Rae Wroblewski, a criança perdeu a consciência por volta do fim da tarde, durante o passeio de barco, e foi levada às pressas para o Centro Médico Regional de Lake Havasu. Ela então foi transportada de helicóptero para um hospital infantil, mas não resistiu e morreu pouco depois.

VEJA MAIS:



Em postagem no Facebook, a mãe da criança, Alyssa Wroblewski, lamentou a morte da filha. "Estamos devastados, com o coração partido, simplesmente não há palavras. Eu nunca vou entender por que você teve que nos deixar, você era perfeita demais. Eu te amo infinitamente e vou te procurar em todos os lugares, anjo", escreveu ela.

Tanna Rae Wroblewski (Foto: Reprodução/Facebook)

A causa da morte de Tanna ainda não foi divulgada pelo legista que cuida do caso. Autoridades citadas pela emissora News 12 acreditam que o calor tenha desempenhado um papel crucial para o desfecho trágico. O caso segue em investigação e ainda não está claro se os pais de Tanna enfrentarão acusações criminais.

A família pediu ajuda para custear as despesas médicas e funerárias. Eles já arrecadaram mais de US$ 49 mil (R$ 265 mil) através do site de financiamento coletivo GoFundMe.

A onda de calor extrema permanece na região oeste dos Estados Unidos até o fim de semana. No último sábado (6), um motociclista morreu ao atravessar o Vale da Morte, na Califórnia, sob temperatura de 53 graus. As autoridades norte-americanas emitiram um alerta de risco à saúde nos estados afetados pelas altas temperaturas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)