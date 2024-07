BC do Japão quer manter ambiente monetário expansionista, diz Jiji

TÓQUIO (Leika Kihara, Satoshi Sugiyama e Kiyoshi Takenaka/Reuters) - Uma autoridade sênior do Banco do Japão disse que o banco central quer manter um ambiente monetário expansionista tanto quanto possível, informou a agência de notícias Jiji nesta quinta-feira.

A próxima reunião de política monetária do banco central será "muito importante", disse Kazushige Kamiyama, gerente da filial em Osaka do Banco do Japão, segundo a Jiji.

Kamiyama já ocupou cargos importantes no banco central, como o de principal economista.

Alguns participantes do mercado esperam que o Banco do Japão aumente a taxa de juros dos atuais níveis próximos de zero já em sua próxima reunião de política monetária, em 30 e 31 de julho.

O banco central tem sofrido alguma pressão política para aumentar os juros. O ministro da Transformação Digital, Taro Kono, pediu ao Banco do Japão que aumente a taxas de juros para impulsionar o iene, dizendo que a moeda japonesa está "muito barata", ao falar na Bloomberg Television na quarta-feira.