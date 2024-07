Diplomata cambial do Japão diz que precisa responder se houver movimentos excessivos

TÓQUIO (Satoshi Sugiyama/Reuters) - O principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, disse nesta quarta-feira que terá que responder se especuladores causarem movimentos excessivos no mercado de câmbio e que não há limite para a frequência com que as autoridades podem intervir, informou a Kyodo News.

"Não tenho escolha a não ser responder adequadamente se houver movimentos excessivos causados por especuladores", disse o vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais em uma entrevista ao veículo.

O dólar tinha queda de 1,11% em relação ao iene, a 156,59, nesta quarta-feira, com os investidores suspeitando de outra rodada de compras oficiais de Tóquio, depois que as autoridades japonesas, na semana passada, provavelmente intervieram para tirar a moeda japonesa das mínimas de 38 anos.

O Ministério das Finanças não estava imediatamente disponível para comentários.

Dados do Banco do Japão divulgados na véspera sugeriram que Tóquio pode ter intervindo para sustentar o iene durante dois dias seguidos na semana passada -- na quinta e na sexta-feira -- gastando um valor estimado de 6 trilhões de ienes (38,38 bilhões de dólares). O governo disse que não confirmaria se as autoridades intervieram no mercado.

A Kyodo News também citou Kanda dizendo que, embora existam vários fatores por trás dos movimentos cambiais, "o maior é a especulação".

Em comentários que pareciam ser uma confirmação tácita da ação das autoridades, ele acrescentou: "Estamos nos comunicando de forma muito próxima com as autoridades de cada país e cumprindo os acordos internacionais, portanto, não houve críticas de outros países".