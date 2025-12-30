Batida entre trens deixa um morto e ao menos 40 feridos no Peru

Uma colisão entre dois trens das empresas PeruRail e Inca Rail resultou na morte de uma pessoa e deixou ao menos 40 feridos nesta terça-feira (30), por volta das 13h20. O acidente ocorreu no quilômetro 94 da ferrovia, em Pampacahua, na região de Urubamba, sul do Peru, em uma das principais rotas turísticas para Machu Picchu.

A vítima fatal foi identificada como o maquinista de uma das composições. As causas da batida, que envolveu trens que seguiam para o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, estão sob investigação das autoridades peruanas.

Após a colisão entre os trens, a empresa PeruRail informou que os trens e dez ambulâncias foram mobilizados para a retirada das pessoas feridas do local. A operação de resgate foi concluída por volta das 17h do mesmo dia.

Os feridos foram encaminhados para hospitais localizados na região de Cusco, conforme informações da imprensa local. O governo peruano confirmou que o transporte ferroviário foi temporariamente suspenso para facilitar o resgate.

Devido à colisão, o transporte ferroviário para Machu Picchu foi temporariamente suspenso, conforme comunicado pelo governo peruano. A interrupção visa garantir a segurança e facilitar o trabalho das equipes de resgate e investigação no local do acidente.

O acesso principal ao complexo é feito por trem, a partir de Cusco, a antiga capital do Império Inca, situada a aproximadamente 110 quilômetros de distância. A região de Urubamba, onde ocorreu a colisão entre os trens, é um ponto crucial nesta rota.

Em julho de 2018, um incidente semelhante foi registrado na mesma rota, resultando em 35 pessoas feridas. Naquela ocasião, a interrupção do transporte ferroviário deixou turistas isolados em Machu Picchu por várias horas, até a normalização do acesso.