Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Batida entre trens deixa um morto e ao menos 40 feridos no Peru

Acidente envolvendo composições da PeruRail e Inca Rail suspendeu acesso ferroviário ao Machu Picchu

Hannah Franco
fonte

Colisão entre trens deixa um morto e ao menos 40 feridos no Peru (X/@cuscopost)

Uma colisão entre dois trens das empresas PeruRail Inca Rail resultou na morte de uma pessoa e deixou ao menos 40 feridos nesta terça-feira (30), por volta das 13h20. O acidente ocorreu no quilômetro 94 da ferrovia, em Pampacahua, na região de Urubamba, sul do Peru, em uma das principais rotas turísticas para Machu Picchu.

A vítima fatal foi identificada como o maquinista de uma das composições. As causas da batida, que envolveu trens que seguiam para o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, estão sob investigação das autoridades peruanas.

VEJA MAIS

image Polícia peruana fecha acesso a Machu Picchu devido a protestos contra o governo
Os protestos começaram no início de dezembro, após a destituição e detenção do presidente de esquerda Pedro Castillo

image Bombeiros do Peru controlam incêndio que ameaçava Machu Picchu; alerta continua
O fogo consumiu cerca de 30 hectares, uma área equivalente à metade do tamanho da Cidade do Vaticano

Após a colisão entre os trens, a empresa PeruRail informou que os trens e dez ambulâncias foram mobilizados para a retirada das pessoas feridas do local. A operação de resgate foi concluída por volta das 17h do mesmo dia.

Os feridos foram encaminhados para hospitais localizados na região de Cusco, conforme informações da imprensa local. O governo peruano confirmou que o transporte ferroviário foi temporariamente suspenso para facilitar o resgate.

Devido à colisão, o transporte ferroviário para Machu Picchu foi temporariamente suspenso, conforme comunicado pelo governo peruano. A interrupção visa garantir a segurança e facilitar o trabalho das equipes de resgate e investigação no local do acidente.

O acesso principal ao complexo é feito por trem, a partir de Cusco, a antiga capital do Império Inca, situada a aproximadamente 110 quilômetros de distância. A região de Urubamba, onde ocorreu a colisão entre os trens, é um ponto crucial nesta rota.

Em julho de 2018, um incidente semelhante foi registrado na mesma rota, resultando em 35 pessoas feridas. Naquela ocasião, a interrupção do transporte ferroviário deixou turistas isolados em Machu Picchu por várias horas, até a normalização do acesso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Machu Picchu

Peru

acidente de trens
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Zelensky: Acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está 90% pronto, mas faltam 10% que contém tudo

01.01.26 10h08

TRAGÉDIA

Explosão em bar em estação de esqui nos Alpes Suíços deixa dezenas de mortos e mais de 100 feridos

Crans-Montana é uma luxuosa estação de esqui localizada no coração dos Alpes Suíços, a aproximadamente duas horas da capital suíça, Berna

01.01.26 8h32

SEGURANÇA

Turquia prende quase 500 em dois dias de operações contra Estado Islâmico

Um dos maiores foi o ataque a tiros em uma boate de Istambul em 1.º de janeiro de 2017.

01.01.26 8h12

pressão

EUA aplicam sanções a empresas que operam no setor petrolífero da Venezuela

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou as novas medidas

31.12.25 19h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

mundo

Brasileiro com cálculo renal agoniza em hospital nos EUA sem socorro

Jones Brenon, em crise de dor intensa, não recebe assistência em unidade de saúde na Geórgia após mais de uma hora de espera

26.12.25 17h33

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

BRASIL

Brasileiro vai à guerra na Ucrânia e avisa família no aeroporto

Matheus Nunes, de 22 anos, é natural de Cascavel, Paraná, e está como voluntário no conflito contra a Rússia

29.12.25 7h57

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda