Babá é indenizada em R$ 15 mi após ser filmada nua por câmera escondida de patrão

A Justiça dos Estados Unidos determinou uma indenização de US$ 2,78 milhões (aproximadamente de R$ 15,3 milhões) para uma babá colombiana que foi filmada nua por uma câmera escondida instalada por seu padrão, um milionário do ramo de restaurantes.

Apesar da indenização só ter sido liberada agora, o caso é de 2021. Neste mesmo ano o homem, identificado como Michael Esposito, foi preso sob acusação de vigilância ilegal. Apesar do crime ser passível de até 4 anos de detenção, Esposito foi liberado em seguida sob condição de ter acompanhamento por um ano e cumprir dois anos de liberdade condicional.

De acordo com o New York Post, a jovem Kelly Andrade, que tinha 25 anos na época do ocorrido, trabalhava de ‘au pair’ para o homem e sua esposa, Danielle. Ela estava há três semanas na residência quando descobriu a câmera escondida.

Segundo relatos do processo, a babá via Michael mexendo com frequência no detector de fumaça do teto do quarto em que ela dormia. Foi quando encontrou a câmera no local e descobriu que o homem a filmava nua, se vestindo ou se despindo. Após a jovem descobrir o objeto, Esposito tentou arrombar a porta do quarto onde a funcionária estava.

Além dos US$ 2 milhões determinados pelo Júri de Manhattan, o homem e sua esposa ainda devem pagar mais US$ 780 mil por danos morais à au pair.

“Não é o suficiente para toda a situação pela qual passei nesses três anos. Não é o suficiente”, declarou Kelly ao New York Post. “Fiquei com raiva porque o dano que ele me causou é irreversível.”

Kelly ainda disse ao veículo que estava falando sobre o caso para encorajar outras au pairs e imigrantes que foram vítimas de abuso a denunciarem seus agressores.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)