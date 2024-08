Avó fatura mais de R$ 180 mil ao cobrar para cuidar dos próprios netos; entenda

Uma mulher britânica revelou que faturou um valor equivalente a 180 mil reais, depois que decidiu cobrar da própria filha para cuidar dos netos duas vezes por semana. Caroline Duddridge, de 65 anos, contou ao The Sun que sua filha, Amanda, queria que ela fosse babá de três crianças. Por sua vez, a avó disse que só aceitaria o pedido por um preço.

Caroline relatou que desde que deixou seu emprego como educadora, vinha procurando meios para completar sua pensão de viúva: “Meu marido Brian morreu aos 67 anos de câncer no pâncreas, em dezembro de 2015, e eu parei de dar aulas em dezembro de 2018. Mas, em 2022, eu me tornei assistente de ensino para complementar minha pensão de viúva (em meio à crise do custo de vida)”, contou ela.

Então, quando Amanda perguntou se ela poderia cuidar de crianças dois dias por semana, Caroline pensou: “Mas, e a minha vida? Pensei mais um pouco e disse que cuidaria das crianças… por um preço. Achei 15 libras (cerca de 100 reais) por meio dia por criança ou até 50 libras (cerca de 360 reais) por um dia inteiro uma oferta muito generosa”.

Caroline contou que Amanda ficou surpresa com a proposta e argumentou que outras avós aproveitariam a oportunidade de passar mais tempo com os netos.

"As pessoas dizem que eu estava sendo egoísta, mas dinheiro não cresce em árvores", afirmou a mulher de 65 anos.

Apesar de ficarem na dúvida, Amanda e seu parceiro, Grafton, concordaram com a cobrança. “Agora cuido de três crianças – Elodie, cinco meses, Esmee, 10 anos, e Elvie, 5 anos – das 8h30 às 17h, quatro dias por semana”, disse a avó, ressaltando que seus preços subiram com a inflação.

"Ganhei 25 mil libras (cerca de 180 mil reais) no total. E embora Amanda tenha ficado irritada no início, ela percebeu que a 'creche da vovó' é muito mais barata do que a creche, que custa 75 libras (cerca de 540 reais) por criança diariamente", completou Caroline.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)