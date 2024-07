Avó e neto passam mal após comerem molho de tomate com bicho

Em São Paulo, a família de Leonardo Klier enfrentou um grande mal-estar na última terça-feira (23) após consumir um molho de tomate da marca Fugini, que continha pedaços de bichos. A avó Marialva Gonçalves da Cruz, de 62 anos, e o neto, ambos indispostos devido ao ocorrido, buscaram atendimento em um posto de saúde para entender a causa dos sintomas. Os resultados dos exames devem sair em 20 dias.

Leonardo relatou que "eles consumiram metade do molho de domingo (21/7) para segunda (22/7), porém eles não tinham imaginado que era isso que estava fazendo eles ficarem mal". Segundo ele, na quarta-feira (24/7), sua mãe descongelou o restante do molho e notou um odor muito forte. Ao abrir o pacote, encontrou os bichos. Ele enfatizou que o produto estava dentro do prazo de validade, com vencimento previsto para maio de 2025, e enviou imagens ao portal Metrópoles comprovando o relato.

Nesta mesma semana, outro caso semelhante envolvendo o molho de tomate da mesma marca também foi denunciado. A Fugini, em nota ao consumidor publicada em seu site, sugeriu que o problema poderia ser decorrente de "práticas logísticas inadequadas no transporte e armazenamento das embalagens por terceiros". A empresa explicou que isso pode permitir o contato do produto com micro-organismos, resultando em bolor, ou ocorrer devido ao armazenamento prolongado na geladeira após a abertura.

A Fugini destacou que essas ocorrências têm "um índice extremamente baixo" e que isso não indica um problema de qualidade do produto, mas sim um processo natural de oxidação ou decomposição, semelhante ao que ocorre com frutas, ovos ou pães.