Mulher é presa em Manaus suspeita de matar a babá do filho

Uma mulher, identificada como Kamila Barroso, de 33 anos, foi presa em Manaus, no Amazonas, na noite da última quarta-feira (28), como principal suspeita da morte da babá de seu filho, Geovana Costa Martins, de 20 anos. Nesta quinta-feira (29), a Polícia Civil do Amazonas falou sobre o envolvimento da acusada no crime e afirmou que a jovem era ameaçada e explorada sexualmente pela patroa.

VEJA MAIS

Em entrevista coletiva, a delegada reponsável pelo caso, Marília Campello, afirmou que Kamila Barroso usava a residência em que morava como ponto de prostituição. Lá, Geovana era obrigada a fazer programas sexuais.

“Ela foi aliciada por uma vida de balada e bebida, mas depois a Kamila passou a obrigá-la a ficar lá. Não deixava mais a moça sair, embora ela quisesse, e era explorada sexualmente”, disse Marília Campello.

A polícia ainda disse ter identificado que havia outras meninas que eram exploradas sexualmente no local, mas apenas Geovana Costa mantinha a casa como residência fixa. A delegada relatou ainda que além de manter a jovem cárcere privado, Kamila a proibia de manter contato com outras pessoas, como o ex-namorado, além de ameaçá-la caso saísse da casa.

"Ela [Kamila] dizia que ia chamar o pessoal do tráfico para quebrar a perna, dizia que ia fazer acontecer", afirmou a delegada.

Geovana foi dada como desaparecida em 19 de agosto. Seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento no dia seguinte, em uma área de mata na Zona Oeste da capital amazonense, mas só foi identificado no último domingo (25).

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a causa do óbito foi apontada pela coordenadora do NCF como traumatismo craniano.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)