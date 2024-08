Idosa é presa suspeita de matar companheiros com alimentos envenenados no Paraná

Uma idosa de 65 anos, que não teve o nome revelado, foi presa pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na última segunda-feira (29/7) suspeito de matar dois companheiros com alimentos envenenados. Segundo a PCPR, os crimes aconteceram em maio de 2022 e janeiro de 2023, um intervalo de menos de um ano entre uma morte e outra. A suspeita foi detida em Ubiratã, oeste do estado, mesma cidade onde os homicídios aconteceram.

"Os homicídios teriam sido motivados por desavenças e questões patrimoniais. O laudo pericial emitido pela Polícia Científica comprovou que as mortes foram causadas pela ingestão do veneno herbicida Paraquat, altamente tóxico e proibido pela Anvisa em todo território nacional", explica o delegado da PCPR André Dzindzik.

Ainda de acordo com a polícia, além do laudo, outros elementos colhidos durante a investigação corroboram a versão de que os homens teriam sido envenenados por meio de alimentos contaminados com a substância. Um deles é um vídeo, gravado pela segunda vítima, no qual disse que acreditava ter sido intoxicado pela companheira depois de comer um pudim.

Com isso, a mulher foi presa e encaminhada ao sistema penitenciário.