Babá é presa após enterrar o próprio filho no jardim de sua casa

Uma babá e estudante de direito, de 22 anos, foi presa após dois corpos de recém-nascidos serem encontrados enterrados no jardim de sua residência em Traversetolo, na Itália. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico "The Mirror" nesta quinta-feira (18), exames de DNA indicaram que ela era a mãe de uma das crianças achadas.

Chiara Petrolini estava passando férias com os pais em Nova York, nos Estados Unidos, quando a investigação foi iniciada, após o cachorro de sua avó desenterrar um dos corpos do jardim. Na semana passada, um segundo cadáver foi localizado após as autoridades vasculharem o jardim.

Suspeita de infanticídio, Petrolini está sob custódia e sendo investigada por homicídio voluntário premeditado, além de ocultação de cadáver.

Segundo a imprensa local, a estudante de direito teria escondido a primeira gravidez até entrar em trabalho de parto no banheiro da sua casa, no último dia 7 de agosto. Pouco depois, ela supostamente o enterrou em seu quintal, antes de viajar de férias para os Estados Unidos.

Segundo um relatório de autópsia vazado à imprensa, foi encontrada terra nos pulmões de uma das crianças descobertas, indicando que ela havia sido enterrada viva. A causa da morte do segundo corpo descoberto ainda não foi determinada.

Conforme uma reportagem do jornal italiano "La Stampa", Chiara fez de tudo para esconder a gravidez dos amigos e do namorado, chegando a reduzir significativamente sua ingestão de alimentos para manter sua forma à medida que a gravidez avançava.

O promotor de Justiça de Parma, que não se identificou, contou que até onde se sabe, a mulher agiu sozinha. “Até onde sabemos, as gravidezes ocorreram em segredo e sem o conhecimento da família, namorado ou amigos. Parece que nenhum hospital sabia das gestações, mas as investigações continuam”, informou.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)