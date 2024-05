Viagem de avião: o que é a sensação de ‘queda’ durante uma turbulência e quais os riscos

Quem já enfrentou fortes turbulências durante um voo pode ficar nervoso a cada nova viagem. Afinal, é comum ter a sensação de “queda” durante uma turbulência, o que se torna perturbador para os passageiros.

O que é essa sensação?

A impressão de que o avião está "caindo" subitamente pode ser provocada por mudanças rápidas na altitude e velocidade da aeronave, devido às variações na densidade do ar e às correntes de ar ascendentes e descendentes.

Ao encontrar as correntes de ar ascendentes (que o empurram para cima) e descendentes (que o puxam para baixo), o avião pode subir ou descer rapidamente, criando a temida sensação de queda.

A turbulência também pode provocar variações bruscas na velocidade da aeronave, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e isso também passa a ser sentido pelos passageiros como quedas ou solavancos.

Outro fator envolve as variações na pressão do ar. Pode haver uma mudança na sustentação à medida que o avião se move através de áreas com diferentes pressões de ar, resultando em um movimento abrupto para cima ou para baixo.

Impactos nos passageiros

A sensação de "queda" pode parecer mais intensa para as pessoas. Passageiros nessa situação tentem a experimentar uma sensação de "flutuação" ou "peso reduzido", durante uma descida repentina.

Riscos

Embora desconfortável, a turbulência raramente representa um perigo significativo para a segurança dos voos, já que os aviões são projetados para suportar condições severas e as estruturas das aeronaves são testadas rigorosamente para que consigam lidar com as forças extremas encontradas em voo. As asas dos aviões, por exemplo, são projetadas para serem flexíveis, o que ajuda a dissipar as forças da turbulência.

Pilotos e tripulação também são bem treinados para lidar com esse fenômeno, aprendendo sobre os diferentes tipos de turbulência e as melhores práticas para garantir a segurança e o conforto dos passageiros. Por isso, são raros acidentes graves devido à turbulência.

O que fazer durante uma turbulência

Todos os passageiros devem seguir as dicas de segurança da tripulação e a principal delas envolve o uso de cinto de segurança durante todo o voo. Isso ajuda a prevenir lesões causadas por movimentos bruscos.

Para reduzir a ansiedade associada à sensação de queda e ter mais conforto durante o voo, uma dica é praticar técnicas de respiração profunda ou focar em um ponto fixo no interior do avião, o que pode ajudar a estabilizar a sensação de movimento.

Desviar a atenção da turbulência lendo um livro, assistindo a um filme ou ouvindo uma música também podem ajudar a reduzir o desconforto.