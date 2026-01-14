Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Avião da Marinha dos Estados Unidos faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

O Irã atravessa por uma onda de protestos contra o regime teocrático que governa o país desde 1979

Estadão Conteúdo
fonte

O voo decolou de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e seguiu próximo à costa Sul do Irã (Reprodução/FlightRadar24 / Estadão)

Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento.

O avião é do modelo Northrop Grumman MQ-4C Triton, não tripulado, utilizado principalmente para realizar patrulhas, auxiliar missões de busca e salvamento e proporcionar inteligência avançada em tempo real, com missões de reconhecimento sobre o oceano.

VEJA MAIS 

image Trump agora ameaça Irã

image Autoridade da Groenlândia considera 'inconcebível' que os EUA assumam o controle da ilha
A ministra de Negócios e Recursos Minerais da Groenlândia, Naaja Nathanielsen, disse que o povo da Groenlândia está "muito, muito preocupado" com a retórica dos EUA

O voo decolou de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e seguiu próximo à costa Sul do Irã. A Northrop Grumman, empresa que fabrica a aeronave, afirma que o MQ-4C Triton é capaz de "detectar, rastrear e classificar objetos de forma rápida e segura ao voar mais alto, por mais tempo e com maior eficiência, compartilhando dados rapidamente para viabilizar a coordenação militar".

O Irã atravessa por uma onda de protestos contra o regime teocrático que governa o país desde 1979, com um grande número de mortos. Nesta terça, a estimativa da ONG Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA, é de que mais de 2 mil pessoas já teriam morrido, sendo que 1.847 eram manifestantes e 135 tinham ligação com o governo.

As manifestações, que começaram como protestos contra a economia debilitada do país, rapidamente passaram a mirar a teocracia, em especial o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Imagens obtidas nesta terça-feira pela agência de notícias Associated Press, referentes aos protestos em Teerã, mostravam pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que poderia resultar em pena de morte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou sobre os protestos em sua rede social, a Truth Social.

"Patriotas iranianos, CONTINUEM PROTESTANDO - OCUPEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", escreveu.

Trump prometeu que os Estados Unidos "prontos para agir" se o governo iraniano usasse força letal contra os manifestantes, sem especificar que tipo de ajuda seria oferecida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/PROTESTOS

EUA

AVIÃO

SOBREVOO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

16.01.26 21h42

Dupla de policiais portugueses é presa por torturar imigrantes e pessoas em situação de rua

16.01.26 21h33

POSICIONAMENTO

Fundação do Nobel reage após María Corina dar medalha a Trump: 'Prêmio é inseparável'

A empresária enfrenta uma relação deteriorada com o governo Trump

16.01.26 21h03

ATÉ ELE...

Joe Rogan, podcaster apoiador de Trump, compara ICE à polícia nazista 'Gestapo'

"Será que vamos realmente nos tornar a Gestapo? 'Onde estão seus documentos?' É a isso que chegamos?", questionou o podcaster de extrema-direita.

16.01.26 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda