Avião com vice-presidente do Malawi desaparece dos radares

A aeronave que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, e mais nove pessoas, desapareceu dos radares na manhã desta segunda-feira (10). Comunicado do governo do país africano informou que buscas estão em andamento.

O avião das Forças de Defesa do Malawi deixou a capital Lilongwe às 9h17 e deveria ter chegado ao aeroporto de Mzuzu, no norte do país, às 10h02, no horário local, mas isso não ocorreu.

"Todos os esforços feitos por autoridades de aviação para fazer contato com a aeronave desde então falharam até o momento", afirmou o Governo no comunicado.

O presidente Lazarus Chakwera cancelou sua agenda e ordenou às forças regionais e nacionais que conduzam uma “operação imediata de busca e salvamento para localizar o paradeiro da aeronave”.

Em 2022, vice-presidente foi destituído dos seus poderes quando foi preso e acusado de corrupção devido a um escândalo de suborno envolvendo um empresário britânico-malauiano. No mês passado, um tribunal do Malawi retirou as acusações depois de Chilima ter comparecido a várias audiências judiciais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)