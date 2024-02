Avião bate em escada de embarque em aeroporto de Roraima

Um avião da companhia Latam bateu a asa em uma escada de embarque no Aeroporto Internacional de Boa Vista na noite dessa segunda-feira (19). O voo, que iria da capital de Roraima para Brasília, teve que ser cancelado. O avião seguia parado na pista até por volta das 9h30 desta terça-feira (20).

Em nota, a companhia aérea informou que o avião "passa por reparo após contato em solo com a escada de embarque." As informações são do g1 Roraima.

Além disso, a Latam disse que os passageiros serão colocados em outro voo. A empresa lamentou os transtornos causado pela batida e disse que todas as medidas técnicas e operacionais estão sendo tomadas para garantir uma viagem segura para todos os viajantes.

"Todos os passageiros estão recebendo a assistência necessária e serão acomodados no voo LA9001 (Boa Vista-Brasília), previsto para decolar a 0h50 de quarta-feira (21)", afirmou a Latam.

O acidente com o avião da Latam não impactou as operações de pousos e decolagens, segundo a Vinci Airports, empresa que administra o aeroporto de Boa Vista.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)