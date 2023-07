Avião bimotor com três pessoas a bordo desaparece no Paraná

O governo paranaense confirmou o desaparecimento de uma aeronave de porte pequeno na manhã da última segunda-feira (03). O bimotor sobrevoava a Serra do Mar, no Paraná, e levava dois servidores estaduais, além do piloto.

O Corpo de Bombeiros da região comunicou que o avião teria sumido do radar por volta das 10h, onde foram mobilizadas duas equipes por busca terrestre.

O avião teria partido de Umuarama e seguia para Paranaguá, no Litoral do Sul. Não há informações sobre queda nas proximidades.

Em apoio, o governo do Paraná cedeu helicópteros do BPMOA e da Casa Militar, que não tiveram sucesso até aqui devido ao mau tempo da região.

Esposa do piloto pede fim de fake news

A esposa de Jonas Borges Julião, piloto do avião, pediu "bom senso" para evitar o compartilhamento de informações falsas na internet sobre o ocorrido.

“Oremos. E chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas Deus é maior e meu piloto vai estar bem”, escreveu a mulher.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)