Avião com 10 pessoas a bordo desaparece no Alasca

Um avião da Bering Air, modelo Cessna Caravan, desapareceu no Alasca na última quinta-feira (6). A aeronave estava realizando um voo entre as cidades de Unalakleet e Nome, que estão separadas por aproximadamente 235 quilômetros. Dez pessoas estavam a bordo, incluindo nove passageiros e um piloto.

As autoridades locais, através do Departamento de Segurança Pública do Alasca, informaram que a última posição conhecida do avião foi registrada sobre a água, 38 minutos após a decolagem, que ocorreu às 14h38 no horário local (20h38 no horário de Brasília). O voo normalmente dura menos de uma hora.

Equipes de resgate estão ativamente buscando a aeronave e tentando localizar suas últimas coordenadas conhecidas. A Bering Air é uma companhia aérea regional que opera cerca de 39 aeronaves, incluindo aviões e helicópteros. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o desaparecimento do avião.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)