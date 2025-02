Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Novo Progresso

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado em uma área de pastagem no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na segunda-feira (3). O piloto, único ocupante da aeronave, conseguiu sair ileso.

De acordo com moradores da região, a aeronave fez um sobrevoo em baixa altitude antes de pousar. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas nem necessidade de atendimento emergencial.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) declarou que não foi notificado oficialmente sobre o ocorrido, mas que já está apurando a situação.

Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas informações sobre as causas do pouso forçado ou sobre a origem e o destino da aeronave. Também não há detalhes se o avião fazia o transporte de algum tipo de carga.