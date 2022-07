Avião capota durante pouso na Somália; veja os vídeos

Um avião da companhia Jubba Airways capotou durante um pouso no aeroporto da cidade de Mogadíscio, capital da Somália, nesta segunda-feira (18). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a aeronave de "ponta cabeça" na pista e bombeiros tentam apagar as chamas após o acidente. As informações são da revista Veja e da CNN.

VEJA MAIS

Autoridades locais informaram que ninguém morreu. Ao todo, 30 pessoas estavam a bordo. A aeronave fazia um voo doméstico da cidade de Baidoa, no centro-sul da Somália, em direção à capital.

“Felizmente, todos os passageiros e tripulantes sobreviveram”, declarou o secretário-geral do Sindicado de Jornalistas da Somália, Abdalle Ahmed Munin, em uma publicação no Twitter.