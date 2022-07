Avião faz pouso de emergência após passageiro brasileiro agredir comissária de bordo

Um avião que ia de São Paulo para Nova York, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência no município de San Juan, em Porto Rico, após um passageiro brasileiro agredir uma comissária de bordo e outro passageiro, na última terça-feira (12). Ainda não se sabe o motivo da confusão.

Segundo informações da companhia Delta Air Lines, responsável pelo voo, a briga começou na madrugada, logo após o avião decolar do aeroporto de Guarulhos. O passageiro brasileiro começou a confusão e foi imobilizado. O comandante do voo anunciou que faria um pouso não programado por conta do acontecimento.

Alguns passageiros relataram que haviam manchas de sangue no chão, quando o homem foi retirado do avião por policiais, em San Juan. Uma equipe de limpeza subiu a bordo e limpou o avião, que voltou a decolar uma hora e meia depois.

Em nota, a companhia afirma que “tem tolerância zero para comportamentos inadequados em nossos aeroportos e aeronaves, já que nada é mais importante que a segurança de nossos clientes e pessoal”. Ainda não se sabe o paradeiro do passageiro brasileiro que foi detido em Porto Rico.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)