Cobradoras de van trocam socos e puxões de cabelo em São Brás; vídeo

​​Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (6), mostra duas mulheres trocando socos e puxões de cabelo, nas proximidades do Terminal Rodoviário, no bairro de São Brás, em Belém. As duas, que não foram identificadas, seriam cobradoras de van. Não se sabe o motivo da briga. Veja:

Nas imagens, uma das mulheres, trajando um vestido azul, aparece jogada ao chão. Pessoas que presenciaram a cena afirmam que ela teria batido bastante a cabeça. Ainda no vídeo, as pessoas falam que uma das mulheres envolvidas na briga “foi pega na traição”. Através da gravação, porém, não é possível concluir a que fato ​​as testemunhas estariam se referindo.