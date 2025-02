Veja o exato momento em que o avião da Delta Airlines capota ao pousar em Toronto; VÍDEO

Um vídeo que está viralizando na internet mostra o exato momento em que o avião da Delta Airlines capotou ao pousar no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, Canadá, na tarde de segunda-feira (17). O voo DL4819, que partiu de Minneapolis, enfrentou condições climáticas adversas, com forte neve e ventos de até 65 km/h. Ao tocar o solo, a aeronave, um modelo CRJ900, perdeu o equilíbrio e uma das asas bateu no chão, provocando um incêndio imediato.

Imagens do acidente mostram o momento em que o avião se aproxima da pista coberta de neve e, após o impacto, gira e capota. Havia 80 pessoas a bordo, sendo 76 passageiros e quatro tripulantes, e, embora 18 tenham ficado feridas, com três em estado grave (uma criança e dois adultos), não houve mortes.

As operações do aeroporto foram temporariamente interrompidas enquanto equipes de emergência atuavam no local. A Delta Airlines se manifestou, afirmando que está ciente do incidente e todos os ocupantes foram evacuados com segurança. O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente.

VEJA MAIS

Veja nota da Delta na íntegra:

"O voo 4819 da Delta Connection, operado pela Endeavor Air com uma aeronave CRJ900, sofreu um acidente envolvendo apenas a própria aeronave no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) por volta das 15h30 (horário do leste dos EUA) nesta segunda-feira. O voo partiu do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul (MSP).

Relatos iniciais indicam que não houve vítimas fatais. Vários passageiros com ferimentos foram levados a hospitais da região. Nosso foco principal é prestar assistência aos afetados. A bordo do voo estavam 80 pessoas no total – 76 passageiros e quatro tripulantes.

O aeroporto YYZ [Toronto Pearson] foi fechado pouco depois do incidente. A Delta está em contato com clientes que viajariam de, para ou por YYZ e recomenda que monitorem o status de seus voos pelo aplicativo Fly Delta.

A Endeavor Air é uma subsidiária integral da Delta Air Lines, com sede em Minneapolis."