Vídeo: Avião da Delta Airlines capota ao pousar em Toronto; 15 ficam feridos

Quinze pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave, após um avião da Delta Airlines capotar ao pousar no Aeroporto Internacional de Toronto. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (17/2).

Segundo a ministra dos Transportes do Canadá, Anita Anand, uma criança está entre os feridos graves.

A aeronave, um Mitsubishi CRJ-900LR, realizava o voo Endeavor 4819 e vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos, para Toronto. O incidente ocorreu por volta das 16h45 no horário de Brasília (14h45 em Toronto).

Após o acidente, imagens registraram passageiros deixando a aeronave com a ajuda da tripulação e das equipes de resgate. Ainda não há informações concretas sobre o que teria causado o capotamento.





O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, afirmou estar aliviado por não haver vítimas fatais e destacou o trabalho das autoridades locais no atendimento aos passageiros.

O Aeroporto Internacional de Toronto informou que equipes de emergência foram acionadas imediatamente e que todos os ocupantes da aeronave foram localizados.

O acidente ocorreu em meio a uma forte tempestade de neve que atingiu o leste do Canadá no domingo (16/2). Ventos intensos e temperaturas abaixo de zero continuavam a afetar a região nesta segunda-feira.