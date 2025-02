Vídeo: Avião da Gol colide com veículo na pista do Aeroporto do Galeão

Na noite desta terça-feira (2/11), um avião Boeing 737 Max da companhia aérea Gol se chocou com um veículo na pista durante o procedimento de decolagem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O procurador do Estado do Ceará, Átilla de Oliveira, que estava a bordo da aeronave, registrou o momento da decolagem e descreveu o que se passou. Segundo ele, apesar do impacto, o piloto conseguiu frear totalmente o avião antes do fim da pista.

“Baita susto. Sensação de que nasci de novo”, escreveu ele em postagem na rede X (ex-Twitter). Ainda segundo Átila, apesar do sobressalto, tudo ficou bem e, alguns minutos depois, os passageiros e tripulantes foram evacuados. Assista o vídeo:

Piloto alertou a torre sobre o acidente e precisou repetir 3 vezes

O piloto da aeronave avisou à torre de controle do Galeão sobre o ocorrido logo após o choque. “Na decolagem ‘trombamos’ com um carro no meio da pista”, disse ele. Sem acreditar na mensagem transmitida pelo comandante, a operadora pediu a confirmação do fato três vezes, ao que o piloto confirmou e pediu apoio.

“Afirmativo! Solicita assistência. Manda uma viatura para ver se tem condições de efetuar o (inaudível) (…) Por favor, e pede também, se tem condições de mandar alguém da companhia ou da manutenção para avaliar os danos da aeronave aqui, a gente não sabe se tem condições de livrar a pista ou não. Colidiu com a viatura no meio do eixo da pista. A gente não sabe se bateu no motor, no trem de pouso. A gente não sabe qual foi o dano”

A RIOgaleão, concessionária responsável pelo aeroporto, confirmou o incidente e explicou que o choque se deu entre o avião e um “carro de manutenção” por volta das 22h. Em nota, informou que não houve feridos e que o aeroporto operava normalmente para pousos e decolagens.