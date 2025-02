Vídeo: avião que transportava criança doente cai 30 minutos após decolagem e deixa seis mortos

Um avião de pequeno porte, destinado ao transporte médico de uma criança, caiu na Filadélfia, Estados Unidos, na última sexta-feira (31), resultando seis mortes e deixando 19 pessoas feridas. O acidente ocorreu logo após a decolagem, quando a aeronave, um Learjet 55, perdeu altitude e colidiu com uma área residencial, causando uma grande explosão e espalhando chamas por uma estrada próxima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda, a grande explosão e equipes de emergência chegando rapidamente ao local. A aeronave transportava a criança, a mãe e quatro membros da equipe médica. Todos a bordo não sobreviveram.

O voo tinha como destino o estado do Missouri, onde a criança receberia tratamento adicional. Segundo informações do hospital pediátrico que atendeu a menor, o avião havia decolado do Aeroporto Northeast Philadelphia por volta das 18h06 (horário local) e caiu apenas 30 segundos após a decolagem.