Ministério Público vai investigar queda de aeronave em Ubatuba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias que levaram à queda de uma aeronave na manhã desta quinta-feira (9), em Ubatuba, no litoral norte paulista.

Segundo o MP, o procedimento tem como objetivo analisar os fatos, apontar possíveis responsabilidades e verificar a regularidade da aeronave e do Aeroporto de Ubatuba. Para isso, o órgão solicitou informações preliminares à Prefeitura de Ubatuba, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Os órgãos têm o prazo de 48 horas para responder.

Cinco pessoas estavam a bordo do avião de pequeno porte, sendo quatro passageiros e o piloto. A aeronave saiu da pista e explodiu na Praia do Cruzeiro. Segundo a concessionária Rede VOA, que administra o Aeroporto Estadual de Ubatuba Gastão Madeira, o avião havia decolado do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar em Ubatuba. No entanto, as condições meteorológicas eram adversas, com chuva e pista molhada. Isso fez com que a aeronave ultrapassasse a pista, atravessasse o alambrado da cabeceira e explodisse já na praia.

O piloto morreu preso às ferragens, enquanto dois adultos e duas crianças, todos da mesma família, foram resgatados com vida. Uma pessoa que passava pelo local também sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. De acordo com a Prefeitura de Ubatuba, algumas vítimas do acidente foram inicialmente atendidas na Santa Casa local, mas precisaram ser transferidas para o Hospital Regional de Caraguatatuba.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que três outras pessoas que estavam nas proximidades foram atingidas por destroços da aeronave. Contudo, não foi confirmado se essas pessoas necessitaram de atendimento médico.

Investigação

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era regular, e ela pertencia à família do produtor rural Nelvo Fries.

Além da apuração conduzida pelo Ministério Público, o acidente está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Ubatuba e pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), vinculado ao Cenipa. “O Cenipa tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas para prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram”, informou o órgão em nota.