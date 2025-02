Avião de pequeno porte cai em canavial e mata duas pessoas no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu em um canavial na manhã deste sábado (15), no município de Quadra, interior de São Paulo. O acidente ocorreu na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, no bairro de Guarapó, e resultou na morte dos dois ocupantes da aeronave.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, o avião era particular e havia decolado do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), localizado na mesma estrada, para realizar um sobrevoo pela região, com previsão de pousar novamente no local de origem.

Em nota, a Defesa Civil confirmou a ocorrência: “Conforme informações da Defesa Civil do município, houve a queda de uma aeronave de asa-fixa em canavial, localizado na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, s/n – Guarapó, ocasionando a morte de 02 (dois) tripulantes. O Corpo de Bombeiros está no local”.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Equipes de resgate e peritos da Aeronáutica foram acionados para apurar as circunstâncias da queda. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas.