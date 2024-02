Avião cai em parque de trailers residenciais na Flórida e deixa vários mortos

Várias pessoas morreram, segundo os bombeiros, na queda de um avião de pequeno porte em um parque de trailers residenciais na cidade de Clearwater, no estado da Flórida, Estados Unidos, na noite de quinta-feira (2). Ainda não há confirmação do número exado de vítimas.

De acordo com a imprensa norte-americana, a aeronave saiu do Aeroporto Regional de Vero Beach, a 250 km de Clearwater, uma hora antes da queda. Pouco antes do acidente, o piloto teria enviado um pedido de socorro por meio de um rádio, relatando uma falha no motor.

Várias residências foram atingidas. A queda causou também um incêndio, controlado pelos bombeiros.

"Uma casa móvel não resiste muito, então a aeronave praticamente a demoliu. O fogo consumiu o resto", declarou Scott Ehlers, chefe dos bombeiros de Clearwater.