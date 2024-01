‘Mayday’: Piloto faz pouso de emergência 25 minutos após decolagem; passageiros estão bem

Minutos após a decolagem, uma aeronave da Azul retornou ao terminal do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, Rio Grande do Norte, devido problemas técnicos. O voo tinha Confins, em Minas Gerais, como destino. O piloto do avião declarou “mayday” ao iniciar a descida de emergência após 25 minutos da decolagem. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 22.

VEJA MAIS

“Mayday, mayday, mayday, Azul quatro zero zero uno, descida rápida para o nível uno zero zero”, disse o piloto. O voo AD-4001 da Azul Linhas Aéreas saiu do aeroporto em Natal às 2h35 e era realizado em um Airbus A320neo. De acordo dados de plataformas de rastreamento online de voos, a aeronave estava a poucos mais de 36 mil pés de altitude - cerca de 11 km.

Questões técnicas identificadas depois da decolagem foram a causa do pouso emergencial, segundo a Azul. Em nota enviada ao g1, a companhia disse que o pouso ocorreu em segurança e os passageiros desembarcaram com normalidade. Os problemas identificados não foram informados.

“A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, falou. A companhia esclarece que os clientes receberam a assistência necessária e seriam realocados em outros voos.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a chamada “mayday” significa perigo e, ao ser anunciada três vezes, indica perigo iminente e grave. O comando é um código radiotelefônico internacional.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)