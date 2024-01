Passageiros da Azul ficam sem suas bagagens após voo direto Miami-Belém

Passageiros do voo 8721, da Azul, estão passando sufoco com o extravio de malas. Eles saíram de Miami e chegaram em Belém, às 5h40 desta quarta-feira (10), e uma parte considerável dos passageiros foram surpreendidos pela informação de que as bagagens não vieram no avião devido a um tornado.

A funcionária pública Melissa Barra Sobral é uma das passageiras que ficou sem as malas. Ela estava em viagem com a família e diz que ao todo foram nove malas extraviadas apenas das pessoas que integram sua família.

Ela conta que saiu às 22h30 de Fort Lauderdale, na Flórida, e fez um voo direto para Belém, onde chegou aproximadamente de 6h desta quarta-feira (10). “Quando chegamos passamos pelo procedimento de apresentar o passaporte, na chegada, e quando estávamos apenas em cinco minutos de esteira um funcionário da Azul informou que as malas não chegaram”, relata Melissa.

Sobre a satisfação do funcionário, ela acrescenta que ele disse que até o próximo domingo elas seriam entregues e a justificativa é que seria em decorrência de um tornado em Orlando. “Realmente estava tendo um tornado. E eles disseram que o avião não poderia seguir com muito peso, pois se fosse necessário realizar um procedimento de urgência teria que ter gasolina suficiente, pois quanto mais pesado o avião , mas gasolina consome”, destaca.

Mas Melissa diz que outras pessoas que não estavam no mesmo voo passaram pelo mesmo problema na empresa aérea e que também ficaram sem suas bagagens. “Ou seja, dá a entender que vem ocorrendo com frequência”, acrescenta a passageira.

Melissa está acompanhando por meio de aplicativo a bagagem da família, e nesta quinta-feira (11), ela conseguiu identificar que a bagagem permanece em Miami. “Uma das malas da minha filha está transitando pelo aeroporto. Isso é muito sério”, reclama a passageira.

Nota da Azul

Em nota divulgada nesta sexta-feira (12), a Azul lamentou os transtornos causados aos clientes. "Devido questões de ajuste de aeronave, as bagagens ficaram retidas no aeroporto de Fort Lauderdale e chegarão hoje [12] ao Brasil. "Ressaltamos que a Azul está em conformidade com a Resolução 400 da ANAC", detalha a nota.