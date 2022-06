Malas 'encalham' no aeroporto de Londres devido à pane no sistema

Um defeito técnico no sistema de controle de malas do aeroporto de Heathrow, em Londres, forçou o embarque de passageiros sem os pertences e provocou um acúmulo gigantesco de bagagens em um saguão de um terminal. Os clientes das companhias aéreas denunciaram a situação nas redes sociais.

O sistema já foi consertado, segundo a BBC, mas os funcionários do aeroporto ainda estão trabalhando na devolução das bagagens. A espera vai ser maior para a restituição dos passageiros que tiveram outro destino final. Alguns clientes relataram nas redes a promessa de restituição das bagagens dentro do prazo de um a dois dias, no local de destino.

O passageiro Stuart Dempster postou no Twitter que tentava localizar sozinho as malas dele entre as centenas de bagagens que estavam no local.

Outro passageiro prejudicado, Giovanni Gaetani disse que a situação era "caos absoluto". Enquanto a passageira Deborah Haynes, ironizou: "De repente, uma leve espera pela minha bagagem chegar em Heathrow".