Avião cai durante decolagem e tripulantes morrem na Venezuela; veja vídeo

Um avião caiu durante a decolagem no Aeroporto de Paramillo, em Táchira, na Venezuela. A queda da aeronave PAY1, com matrícula YV1443, aconteceu nessa quarta-feira (22), em local próximo à fronteira com a Colômbia. Os dois tripulantes que estavam no voo morreram, segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC).

Após cair, o avião pegou fogo e ficou completamente destruído. Segundo o INAC, “os protocolos correspondentes e as ações dos Bombeiros Aeronáuticos do referido aeroporto foram imediatamente acionados para atender ao acidente”. A queda aconteceu logo após a decolagem, nos primeiros segundos, e o Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação Civil (JIAAC) está trabalhando para determinar as causas.

As vítimas do acidente foram identificadas como Toni Bortone e Juan Maldonado, ambos pilotos. De acordo com a imprensa venezuelana, fontes afirmaram que, possivelmente, o estouro de um pneu tenha contribuído para o acidente. Por outro lado, as autoridades declaram que apenas as investigações da JIAAC podem confirmar o que realmente aconteceu.

O incêndio foi contido pelas equipes dos Bombeiros, Proteção Civil de Táchira e Polícia Nacional. O dono da aeronave é José María Nogueroles, presidente do Banco Sofitasa. Ele disse à imprensa que usou o avião um dia antes do acidente. “Ontem estive em Guasdualito e San Fernando de Apure. Voltei ao Aeroporto de Paramillo às 17h. Hoje mesmo, os pilotos que me trouxeram sofreram o acidente aqui”, falou.