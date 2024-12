Atropelamento em mercado natalino na Alemanha deixa ao menos um morto e 68 feridos

O atropelamento em massa cometido nesta sexta-feira (20) em um mercado natalino de Magdeburgo, no norte da Alemanha, deixou pelo dois mortos e 80 feridos, segundo um novo balanço comunicado pela prefeitura.

Entre as vítimas há 15 pessoas "gravemente feridas, outras com ferimentos de gravidade 'média' ou 'leve'", detalhou a prefeitura, que afirmou que "um veículo avançou a grande velocidade contra a multidão no mercado de Natal".

De acordo com o jornal alemão "Bild" pelo menos 11 pessoas foram mortas no atentado. No entanto, a fonte desta informação não foi identificada.

Polícia prende suspeito

A Polícia local conseguiu identificar e prender um suspeito do atentado. Trata-se de um homem, médico e que trabalha em uma cidade próxima do local do ataque. As informações são do governador do estado da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff.

O suspeito, que não teve seu nome revelado, tem 50 anos de idade e nasceu na Arábia Saudita. Ele está estaria na Alemanha desde 2006 e teria agido sozinho.