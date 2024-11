Idoso é internado em estado grave após ser atropelado por trem

Um idoso de 64 anos foi internado em estado grave após ser atropelado por um trem em Cubatão (SP). O acidente aconteceu no último sábado (2). A vítima foi socorrida com múltiplas fraturas e se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro, no Guarujá.

O momento do acidente foi registrado pela câmera de segurança de um comércio. No vídeo, a vítima levanta a mão antes de atravessar a linha férrea, mas é possível observar que o trem não consegue frear a tempo.

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), informou que a vítima foi orientada a não ultrapassar a cancela porque o trem estava se aproximando, porém, seguiu com a ação.

Depois de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o idoso que tinha múltiplas fraturas na cabeça e em todo o corpo foi levada ao Pronto-Socorro Central. Na madrugada de domingo (3), precisou ser transferido para o HSA, que atende casos graves, onde segue internado.