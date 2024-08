Ator de 21 anos é preso acusado de assassinato; veja quem é

Um ator de 21 anos foi preso na última quarta-feira (01/08) acusado de assassinato nos Estados Unidos. Akili McDowell fez parte do elenco de produções como Billions e David Makes Man.

O crime aconteceu no último dia 20 de julho, no estacionamento de um complexo de apartamentos em Houston, onde a polícia encontrou o corpo de um homem identificado como Cesar Peralta, de 20 anos, com ferimentos de balas, segundo a revista People.

A polícia ainda não esclareceu como o ator se tornou suspeito, mas os investigadores acreditam que as pessoas envolvidas no tiroteio possam ter fugido da cena do crime. O caso segue sendo investigado pelas autoridades americanas.