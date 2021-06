Ator famoso, acusado de estupro e canibalismo, se interna em clínica de reabilitação

O estadunidense Armie Hammer está internado em uma clínica de reabilitação desde o fim de maio, enquanto enfrenta denúncias sobre abuso sexual e prática de canibalismo. O ator, de 34 anos, é conhecido por papeis em filmes premiados como "Me chame pelo seu nome" e "A rede social". As informações são da "Vanity Fair".

Segundo a revista, Hammer teria entrado em contato com a ex-mulher, Elizabeth Chambers, para informar que iria se internar em busca de tratamento para o vício em drogas ilícitas, álcool e sexo. Além do processo de divórcio, Armie está envolvido em um escândalo que envolve denúncias de violência física e sexual, com elementos de tortura e até canibalismo.

No começo de janeiro, vazaram na internet imagens de uma suposta conversa de Hammer com uma mulher, em que o ator se diz “100% canibal”. Desde que as conversas foram postadas, outras mulheres deram declarações reiterando o teor de diálogos com Hammer não somente sobre fetiches envolvendo canibalismo, mas também abuso e estupro.

Desde que as acusações vieram à tona, Hammer se manifestou publicamente apenas para classificar as denúncias como "uma besteira", e que não passam de "ataques on-line viciosos e espúrios" contra ele.