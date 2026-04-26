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Atirador enviou mensagens à família pouco antes do ataque, dizem investigadores

As mensagens faziam referências repetidas ao republicano, sem nomeá-lo diretamente, e aludiam a queixas sobre uma série de ações de sua gestão e eventos recentes

Estadão Conteúdo
fonte

Movimentação de policiais e convidados que evacuaram o jantar anual oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, neste sábado, 25, após estrondos serem ouvidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e outras autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano foram retirados às pressas do local. Trump disse em sua rede social Truth que o "Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico". Não há relatos de feridos. Uma pessoa foi detida. (Foto: ALLISON ROBBERT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O homem acusado de abrir fogo no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca - já identificado por autoridades de segurança como Cole Thomas Allen - enviou mensagens para membros da família minutos antes do ataque, ocorrido Washington Hilton, na noite deste sábado.

Nelas, referiu-se a si mesmo como um "Assassino do Governo", e criticou a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com isso, autoridades locais acreditam cada vez mais na tese de que as motivações para os tiros tenham sido políticas.

As mensagens faziam referências repetidas ao republicano, sem nomeá-lo diretamente, e aludiam a queixas sobre uma série de ações de sua gestão e eventos recentes, incluindo ataques dos EUA a barcos que seriam usados no contrabando de drogas na região do Pacífico oriental, disseram fontes envolvidas nas investigações.

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Além dos textos enviados aos familiares, estão sendo avaliadas postagens em redes sociais feitas antes pelo atirador, além de entrevistas com membros da família, na busca por evidências mais claras em torno das possíveis motivações do suspeito.

A irmã de Allen disse aos investigadores que seu irmão havia comprado legalmente várias armas em uma loja da Califórnia e as armazenado na casa dos pais em Torrance sem o conhecimento deles. Ela o descreveu ainda como propenso a tomar atitudes radicais, disseram oficiais envolvidos no tema.

*Com informações da Associated Press.

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EUA/TRUMP/CORRESPONDENTES/TIROTEIO/FBI/ATIRADOR
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