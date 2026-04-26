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Política

Lula presta solidariedade e repudia ataque a tiros em evento com Donald Trump

O presidente brasileiro disse que a violência política “é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”

O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais neste domingo (26) para “repudiar veementemente” o ataque contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido nesse sábado (25) em um encontro com jornalistas em Washington.

“Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite”, disse.

Lula contou que a violência política “é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”.

O caso

Além de Donald Trump e Melania, outras autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano foram retiradas às pressas do jantar anual oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, no sábado (25/4), após estrondos serem ouvidos.

Guardas armados abriram fogo contra o agressor, que ultrapassou a segurança do lado de fora do salão de baile do hotel, onde Trump, a primeira-dama Melania Trump, vários altos funcionários do governo e centenas de convidados estavam reunidos. 

 Em meio ao caos, as pessoas se esconderam debaixo das mesas enquanto equipes do Serviço Secreto invadiam o jantar dos correspondentes da Casa Branca, um evento formal realizado anualmente no Hotel Washington Hilton, na capital americana.

"Um homem atacou um posto de segurança armado com várias armas e foi contido por alguns membros muito corajosos do Serviço Secreto", disse Trump na coletiva de imprensa.

"Eles acham que ele era um lobo solitário, e eu também acho", disse ele, após publicar um vídeo do agressor correndo pela linha de segurança enquanto os guardas sacavam suas armas e abriam fogo.

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