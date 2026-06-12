Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Dia dos Namorados: Lula faz live ao lado de Janja, com mensagens leves e temas fora da política

O presidente e a primeira-dama estavam ao lado de suas cachorras

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, realizaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta sexta-feira, 12. A live, com duração de 22 minutos e feita do Palácio da Alvorada, buscou maior repercussão digital com mensagens leves e temas fora da política.

Em diversos momentos, Lula e Janja buscaram demonstrar uma aparência de pessoas comuns. Esta postura remete a ações semelhantes de ex-presidentes em transmissões anteriores.

A transmissão contou com a participação das cantoras Teresa Cristina e Margareth Menezes. Ambas cantaram músicas dedicadas pelo casal Lula e Janja um para o outro, adicionando um tom musical à live.

Presentes e o discurso de patriotismo

Durante a live, o presidente e a primeira-dama estiveram ao lado de suas cachorras. Eles também trocaram presentes, ambos chinelos da marca Havaianas com referências ao Brasil. O chinelo de Janja, presenteado por Lula, exibia a bandeira nacional, enquanto o de Lula, dado por Janja, era nas cores verde, amarelo, azul e branco.

A primeira-dama Janja utilizou o momento para ressaltar o sentido de pertencimento à bandeira nacional. Ela mencionou a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, incentivando a torcida com a camisa verde e amarela.

"Chega dessa coisa de que é minha e não é tua, é nossa", afirmou Janja, em defesa do uso da bandeira por todos. Este discurso de patriotismo é visto como uma estratégia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência para impulsionar a popularidade do presidente Lula.

Apelo por amor e solidariedade

Lula e Janja também transmitiram mensagens focadas no amor e na solidariedade. O presidente incentivou a "virar a página de todas as coisas negativas", especialmente na vida familiar.

"O mundo precisa de amor, de muita fraternidade, solidariedade. Quando for sair de casa, joga seu ódio no lixo e saia de bom humor", declarou o presidente durante a transmissão.

A primeira-dama complementou, afirmando que "o ministério do amor está dentro de cada um e cada uma". Ela destacou a importância das relações de amor entre pessoas, seja entre casais, amigos ou colegas de trabalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

JANJA

DIA

NAMORADOS

LIVE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Camilo Santana diverge de Lula e apoia inserção do PCC e do CV como organizações terroristas

12.06.26 11h47

BRASIL

Dia dos Namorados: Lula faz live ao lado de Janja, com mensagens leves e temas fora da política

O presidente e a primeira-dama estavam ao lado de suas cachorras

12.06.26 11h36

CÂMARA MUNICIPAL

Recontagem de votos em Ourilândia do Norte é mantida pelo TRE após fraude com óculos-espião

Nova apuração vai definir substituto de vereador cassado por compra de votos e abuso de poder econômico

12.06.26 11h15

ELEIÇÕES 2026

Voluntários no Pará recebem treinamento para combater corrupção eleitoral

Capacitação organizada pelo MPF prepara integrantes do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral para receber denúncias e orientar cidadãos durante as eleições

12.06.26 10h44

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda