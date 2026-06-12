Dia dos Namorados: Lula faz live ao lado de Janja, com mensagens leves e temas fora da política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, realizaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta sexta-feira, 12. A live, com duração de 22 minutos e feita do Palácio da Alvorada, buscou maior repercussão digital com mensagens leves e temas fora da política.

Em diversos momentos, Lula e Janja buscaram demonstrar uma aparência de pessoas comuns. Esta postura remete a ações semelhantes de ex-presidentes em transmissões anteriores.

A transmissão contou com a participação das cantoras Teresa Cristina e Margareth Menezes. Ambas cantaram músicas dedicadas pelo casal Lula e Janja um para o outro, adicionando um tom musical à live.

Presentes e o discurso de patriotismo

Durante a live, o presidente e a primeira-dama estiveram ao lado de suas cachorras. Eles também trocaram presentes, ambos chinelos da marca Havaianas com referências ao Brasil. O chinelo de Janja, presenteado por Lula, exibia a bandeira nacional, enquanto o de Lula, dado por Janja, era nas cores verde, amarelo, azul e branco.

A primeira-dama Janja utilizou o momento para ressaltar o sentido de pertencimento à bandeira nacional. Ela mencionou a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, incentivando a torcida com a camisa verde e amarela.

"Chega dessa coisa de que é minha e não é tua, é nossa", afirmou Janja, em defesa do uso da bandeira por todos. Este discurso de patriotismo é visto como uma estratégia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência para impulsionar a popularidade do presidente Lula.

Apelo por amor e solidariedade

Lula e Janja também transmitiram mensagens focadas no amor e na solidariedade. O presidente incentivou a "virar a página de todas as coisas negativas", especialmente na vida familiar.

"O mundo precisa de amor, de muita fraternidade, solidariedade. Quando for sair de casa, joga seu ódio no lixo e saia de bom humor", declarou o presidente durante a transmissão.

A primeira-dama complementou, afirmando que "o ministério do amor está dentro de cada um e cada uma". Ela destacou a importância das relações de amor entre pessoas, seja entre casais, amigos ou colegas de trabalho.