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Política

Voluntários no Pará recebem treinamento para combater corrupção eleitoral

Capacitação organizada pelo MPF prepara integrantes do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral para receber denúncias e orientar cidadãos durante as eleições

Jéssica Nascimento
fonte

O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral reúne diferentes organizações com atuação na Amazônia. Além da CNBB Norte 2, participam a Cáritas Regional Norte 2, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil), o Centro de Estudos Bíblicos (Cebi/PA) e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. (Foto: Abdias Pinheiro | TSE)

Neste sábado (13), o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará promove um treinamento presencial às 9h, na sede do Ministério Público Federal (MPF) em Belém. O objetivo é capacitar os voluntários para receber denúncias e orientá-los sobre as principais irregularidades eleitorais, garantindo que saibam como agir diante de cada relato. A formação será conduzida pelas equipes do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) e da Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) do MPF.

A atuação do comitê permite que a população encaminhe ao MP Eleitoral informações sobre possíveis crimes. Como não é viável fiscalizar todas as regiões do estado, essa comunicação a distância ajuda o MP a tomar conhecimento de fatos relacionados à compra de votos, clientelismo e abuso de poder, fortalecendo o combate a essas práticas.

O comitê reúne organizações civis da região amazônica, como a Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Cáritas Regional Norte 2, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil), o Centro de Estudos Bíblicos (Cebi/PA) e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.

O canal de denúncias funcionará pelo WhatsApp, cujo número será divulgado no evento de lançamento do comitê, previsto para 18 de junho. A ferramenta oferece praticidade e autonomia à população ao registrar possíveis irregularidades eleitorais, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível.

Além do recebimento de denúncias, o comitê planeja ações de mobilização em comunidades, produção de materiais de conscientização para eleitores e organização de debates entre candidatos sobre temas de interesse público, como proteção da Amazônia, terras indígenas e territórios quilombolas.

Treinamento dos voluntários do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará

  • Data: 13 de junho (sábado)
  • Horário: 9h às 12h
  • Local: Sala de treinamentos do MPF – Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal – Belém (PA)
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