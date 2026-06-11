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Starmer nomeia Dan Jarvis novo secretário de Defesa do Reino Unido

Starmer prometeu elevar os gastos do Reino Unido com defesa para 2,5% do PIB até 2027

Estadão Conteúdo
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O líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, Keir Starmer, faz um discurso após ganhar sua cadeira para Holborn e St Pancras no centro de contagem do Conselho de Camden em Londres na manhã de 5 de julho de 2024, enquanto as urnas fecham nas eleições gerais da Grã-Bretanha. (Foto: Justin Tallis / AFP)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou Dan Jarvis como secretário da Defesa, após a saída de John Healey em meio a uma disputa sobre financiamento militar.

"Meu primeiro dever é manter o povo britânico seguro, e sempre farei o que for necessário para proteger a nossa segurança nacional", afirmou Starmer em comunicado logo após a nomeação de Jarvis.

Healey renunciou inesperadamente hoje, afirmando que o governo não está disposto a gastar o suficiente com as Forças Armadas em um momento de "ameaças crescentes". A renúncia representou mais um golpe para o primeiro-ministro, Keir Starmer, já pressionado por colegas do Partido Trabalhista a deixar o cargo.

Starmer prometeu elevar os gastos do Reino Unido com defesa para 2,5% do PIB até 2027 e para 3% até 2035. Mas muitos nas Forças Armadas dizem que isso não é rápido o suficiente.

O Reino Unido e outros países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm enfrentado pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para aumentar os gastos militares. Trump há muito tempo questiona o valor da aliança militar e reclama que os Estados Unidos fornecem segurança a países europeus que não fazem a sua parte.

As Forças Armadas do Reino Unido também buscam reverter anos de declínio diante de uma Rússia cada vez mais assertiva, após a invasão da Ucrânia.

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