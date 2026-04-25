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Atirador disparou dentro do hotel de jantar de correspondentes com Trump, diz polícia

Estadão Conteúdo

Um atirador disparou dentro do hotel onde ocorria um jantar dos correspondentes da Casa Branca com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse uma autoridade da polícia à Associated Press. Trump e o vice-presidente, JD Vance, saíram ilesos sem ferimentos, segundo fontes da AP. Não há relatos de feridos e um policial afirmou que um atirador abriu fogo.

O incidente de segurança ocorreu do lado de fora da sala onde o presidente e outras autoridades estavam participando do jantar, segundo a AP. Trump e as demais autoridades foram retiradas do jantar.

As informações sobre o incidente estavam desencontradas, inicialmente, a CNN Internacional informou que o atirador havia sido morto, mas posteriormente informou que ele está sob a custódia das autoridades.

Outra informação desencontrada é a de que o jantar dos correspondentes da Casa Branca pode ser retomado após o incidente de segurança, com a possibilidade de o presidente Trump voltar e discursar. Contudo, a CNN informou posteriormente que as autoridades mandaram evacuar o local do jantar.

O Serviço Secreto dos EUA e outras autoridades cercaram o salão de jantar do Washington Hilton enquanto centenas de convidados se abaixavam debaixo das mesas. Fonte: Associated Press.

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