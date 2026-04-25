Atirador disparou dentro do hotel de jantar de correspondentes com Trump, diz polícia

Um atirador disparou dentro do hotel onde ocorria um jantar dos correspondentes da Casa Branca com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse uma autoridade da polícia à Associated Press. Trump e o vice-presidente, JD Vance, saíram ilesos sem ferimentos, segundo fontes da AP. Não há relatos de feridos e um policial afirmou que um atirador abriu fogo.

O incidente de segurança ocorreu do lado de fora da sala onde o presidente e outras autoridades estavam participando do jantar, segundo a AP. Trump e as demais autoridades foram retiradas do jantar.

As informações sobre o incidente estavam desencontradas, inicialmente, a CNN Internacional informou que o atirador havia sido morto, mas posteriormente informou que ele está sob a custódia das autoridades.

Outra informação desencontrada é a de que o jantar dos correspondentes da Casa Branca pode ser retomado após o incidente de segurança, com a possibilidade de o presidente Trump voltar e discursar. Contudo, a CNN informou posteriormente que as autoridades mandaram evacuar o local do jantar.

O Serviço Secreto dos EUA e outras autoridades cercaram o salão de jantar do Washington Hilton enquanto centenas de convidados se abaixavam debaixo das mesas. Fonte: Associated Press.