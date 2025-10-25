Capa Jornal Amazônia
Ataques de mísseis e drones russos matam 4 pessoas e ferem 16 na Ucrânia

Estadão Conteúdo

Ataques de mísseis e drones russos mataram pelo menos quatro pessoas e feriram 16 na Ucrânia durante a noite deste sábado, disseram autoridades. Isso provocou novos apelos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, por sistemas de defesa aérea Patriot.

Em Kiev, duas pessoas foram mortas e nove ficaram feridas em um ataque de míssil balístico nas primeiras horas de sábado, disse Timur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade.

Um incêndio começou em um prédio não residencial, enquanto destroços de mísseis interceptados caíram em outro local, danificando janelas em prédios próximos, escreveu o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia no aplicativo de mensagens Telegram.

"Explosões na capital. A cidade está sob ataque balístico", escreveu o prefeito Vitali Klitschko no Telegram durante o ataque.

Na região de Dnipropetrovsk, duas pessoas foram mortas e sete ficaram feridas, disse o governador regional interino, Vladyslav Haivanenko, acrescentando que edifícios de apartamentos e casas particulares foram danificados nos ataques.

A força aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou nove mísseis e 62 drones, dos quais quatro mísseis e 50 drones foram interceptados.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas defesas aéreas derrubaram 121 drones ucranianos durante a noite.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

