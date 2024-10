Ataques de gangue deixam ao menos 70 pessoas mortas no Haiti

Ao menos 70 pessoas morreram durante ataques da gangue Gran Grif no Haiti. Entre as vítimas estavam três crianças e dez mulheres. A ação criminosa aconteceu no país na última quinta-feira (2) e forçou cerca de 3 mil a fugirem na cidade de Pont-Sondé.

Além das vítimas, a ação dos criminosos resultou em outras 16 pessoas gravemente feridas. Os membros da gangue teriam incendiado pelo menos 45 casas e 34 veículos, forçando vários moradores a fugir.

De acordo com Luckson Elan, líder do grupo, os ataques foram motivados pela “passividade” de moradores locais às operações policiais e grupos armados contra sua gangue.

“A culpa é dos moradores de Pont-Sondé. O que aconteceu em Pont-Sondé é culpa do Estado”, disse Elan em uma mensagem de áudio divulgada nas redes sociais.