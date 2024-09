Ao menos 24 mortos por explosão de um caminhão-tanque no Haiti

Ao menos 24 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas neste sábado (14), no sudoeste do Haiti, devido à explosão de um caminhão-tanque que vazava combustível após um acidente, informou à AFP a Proteção Civil.

De acordo com testemunhas, a explosão ocorreu enquanto as vítimas tentavam coletar o combustível que estava vazando do caminhão-tanque depois do acidente.

O chefe nacional da Proteção Civil, Emmanuel Pierre, informou à AFP que o saldo de mortos aumentou nas últimas horas de 16 para 24.

O funcionário acrescentou que 19 pessoas com queimaduras graves serão transferidas para hospitais especializados de Porto Príncipe graças a um voo organizado pelo Ministério da Saúde Pública e a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

No entanto, até a noite deste sábado, somente seis haviam sido evacuadas, acrescentou Pierre.

Outras vítimas, que tiveram 80% do corpo queimado, não podem ser transportados e devem receber cuidados no hospital Sainte Thérèse, na cidade portuária de Miragoâne, a cerca de 100 quilômetros de Porto Príncipe.

O primeiro-ministro interino, Garry Conille, convocou uma reunião de emergência devido à tragédia, disse à AFP.

Em 5 de setembro, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou um novo envio de ajuda humanitária no valor de US$ 45 milhões para o Haiti. Também pediu a contribuição financeira de outros países.