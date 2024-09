Tempestade Boris deixa pelo menos um morto na Polônia; fortes chuvas e inundações foram causadas

Uma pessoa morreu afogada na Polônia e outras quatro estão desaparecidas na República Tcheca, atingida por fortes chuvas e inundações causadas pela tempestade Boris, segundo autoridades de ambos os países neste domingo (15).

A tempestade atinge o centro e o leste da Europa, provocando danos e inundações na República Tcheca, Eslováquia, Polônia e Romênia, onde deixou quatro mortos no sudeste do país no sábado.

Milhares de pessoas foram evacuadas e as operações continuaram neste domingo na Polônia e na República Tcheca, onde milhares de casas estavam sem eletricidade.

"Temos a primeira morte por afogamento confirmada, na região de Klodzko", na fronteira entre os dois países, declarou neste domingo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, que desde sábado viaja pelo sudoeste da Polônia, a área mais afetada pelas inundações.

Na República Tcheca, a polícia relatou o desaparecimento de quatro pessoas.

A situação é especialmente grave no nordeste do país, onde grande parte da cidade de Opava foi evacuada devido ao transbordamento do rio de mesmo nome.

As fortes chuvas começaram na manhã de sexta-feira e devem durar pelo menos até segunda-feira na República Tcheca e na Polônia.