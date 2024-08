Fuga de prisão no Haiti deixa 12 mortos; presos passam fome

A fuga de uma prisão na cidade de Saint-Marc, no Haiti, deixou 12 detentos mortos nesta sexta-feira (16/8), disse a prefeita local, Myriam Fievre. Esse é o terceiro incidente desse tipo no país nos últimos meses, em meio a uma longa crise humanitária alimentada pela violência entre gangues.

O procurador Venson Francois disse que, na tarde desta sexta, a situação já estava sob controle na casa de detenção, que abriga 540 presos, mas que a população local deve permanecer atenta quanto à presença dos fugitivos.

“A situação está sob controle, mas os resultados são catastróficos. Todos os dormitórios dos policiais foram queimados. Os arquivos foram queimados. Eles colocaram fogo em tudo, exceto as suas celas”, disse Francois.

Vídeos que não puderam ser comprovados e publicados nas redes sociais mostraram pessoas pulando os muros e fumaça saindo de paredes cercadas por arames farpados, além de uma grande explosão e fogo.

Walter Montas, uma autoridade local, afirmou que o incidente ocorreu depois de um protesto espontâneo dos prisioneiros, que estão sem comida e enfrentando condições terríveis de saúde.

A polícia nacional não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para que fornecesse mais informações sobre o acontecimento em Saint-Marc, localizada cerca de 88 quilômetros ao norte da capital, Porto Príncipe.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), as prisões do país possuem 7.500 internos, menos que os 12 mil que estavam presos antes de gangues libertarem milhares deles de dois grandes centros de detenção em março.

Muitas celas têm atualmente quase o quádruplo de presos que sua capacidade suporta, e a ONU afirmou que tais condições e a falta de itens de necessidade básica resultaram na morte de pelo menos 109 detentos até agora este ano.