Ataque cibernético interrompe sistemas de check-in nos principais aeroportos europeus

Um ataque cibernético direcionado aos sistemas de check-in e embarque causou congestionamentos no tráfego aéreo e atrasos em alguns dos principais aeroportos da Europa, disseram autoridades nesta sábado, 20.

O aeroporto de Bruxelas afirma que o ataque significa que apenas o check-in e o embarque manuais foram possíveis no local, e que o incidente estava tendo um "grande impacto" nos horários dos voos.

"Houve um ataque cibernético na sexta-feira à noite, 19 de setembro, contra o provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque, afetando vários aeroportos europeus, incluindo o Aeroporto de Bruxelas", disse em um comunicado.

Autoridades do Aeroporto Brandemburgo, em Berlim, disseram que um provedor de serviços para sistemas de atendimento a passageiros foi atacado na noite de sexta-feira, levando os operadores do aeroporto a cortar as conexões com os sistemas.

O Aeroporto de Londres Heathrow, o mais movimentado da Europa, disse que "um problema técnico" afetou um provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque.

"A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem", disse Heathrow em um comunicado.

Os aeroportos aconselharam os viajantes a verificar o status do voo e pediram desculpas por qualquer inconveniente.

Fundada em 2018, a Collins é uma empresa americana de tecnologia de aviação e defesa e subsidiária da RTX Corp., antiga Raytheon Technologies.

O sistema da empresa não oferece check-in direto para os passageiros, mas fornece a tecnologia que permite que os passageiros façam o check-in, imprimam cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachem suas próprias bagagens, tudo isso em um quiosque.

Ninguém estava imediatamente disponível para comentar na base britânica de Collins, perto do segundo aeroporto mais movimentado de Londres, Gatwick.

O impacto foi sentido apenas em alguns aeroportos: os aeroportos de Roissy, Orly e Le Bourget, na área de Paris, não relataram interrupções.