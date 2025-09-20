Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataque cibernético interrompe sistemas de check-in nos principais aeroportos europeus

Informação foi repassada por autoridades neste sábado (20)

Estadão Conteúdo
fonte

Aeroporto de Bruxelas informou que somente o check-in e o embarque manuais foram possíveis, impactando os horários dos voos (Reprodução / Brussels Airport)

Um ataque cibernético direcionado aos sistemas de check-in e embarque causou congestionamentos no tráfego aéreo e atrasos em alguns dos principais aeroportos da Europa, disseram autoridades nesta sábado, 20.

O aeroporto de Bruxelas afirma que o ataque significa que apenas o check-in e o embarque manuais foram possíveis no local, e que o incidente estava tendo um "grande impacto" nos horários dos voos.

"Houve um ataque cibernético na sexta-feira à noite, 19 de setembro, contra o provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque, afetando vários aeroportos europeus, incluindo o Aeroporto de Bruxelas", disse em um comunicado.

Autoridades do Aeroporto Brandemburgo, em Berlim, disseram que um provedor de serviços para sistemas de atendimento a passageiros foi atacado na noite de sexta-feira, levando os operadores do aeroporto a cortar as conexões com os sistemas.

O Aeroporto de Londres Heathrow, o mais movimentado da Europa, disse que "um problema técnico" afetou um provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque.

"A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem", disse Heathrow em um comunicado.

Os aeroportos aconselharam os viajantes a verificar o status do voo e pediram desculpas por qualquer inconveniente.

Fundada em 2018, a Collins é uma empresa americana de tecnologia de aviação e defesa e subsidiária da RTX Corp., antiga Raytheon Technologies.

O sistema da empresa não oferece check-in direto para os passageiros, mas fornece a tecnologia que permite que os passageiros façam o check-in, imprimam cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachem suas próprias bagagens, tudo isso em um quiosque.

Ninguém estava imediatamente disponível para comentar na base britânica de Collins, perto do segundo aeroporto mais movimentado de Londres, Gatwick.

O impacto foi sentido apenas em alguns aeroportos: os aeroportos de Roissy, Orly e Le Bourget, na área de Paris, não relataram interrupções.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

europa

ataque cibernético

aeroportos

bruxelas

londres

berlim
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

problema técnico

Ataque cibernético interrompe sistemas de check-in nos principais aeroportos europeus

Informação foi repassada por autoridades neste sábado (20)

20.09.25 9h13

1º de outubro

Visto americano: regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

A partir do mês que vem, adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixarão de ser isentos

20.09.25 9h08

EUA realizam terceiro ataque contra suposto navio de tráfico de drogas, diz Trump

20.09.25 8h28

SOLIDÃO

Cresce número de idosas no Japão que cometem crimes para viver na cadeia; saiba o motivo

Prisões japonesas viram refúgio para idosas que buscam moradia e assistência médica

19.09.25 23h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda